Tarbimine väheneb Milliste kaupade ostmisest sunnib nõrk kindlustunne eestlasi loobuma?

Majapidamiste kindlustunne on jätkuvalt nõrk

Majapidamiste kindlustunne on viimastel kuudel küll veidi paranenud, kuid see pole kaugeltki teinud tagasi 2022. aasta järsku kukkumist. Nii on majapidamiste kindlustunne pikaajalist võrdlust arvestades jätkuvalt väga nõrk. Samuti on halvenemas jaekaubandusettevõtete kindlustunne. Majapidamiste reaalpalk (palk, millest on inflatsiooni mõju välja arvatud) kasvab küll juba möödunud aasta keskpaigast ja ka intressimäärad on tasapisi allapoole liikumas, kuid suur ebakindlus piirab tarbimist.

Tähtajaliste hoiuste kasv võib tarbimise taastumist pidurdada

Kuigi sel aastal on majapidamiste nõudmiseni hoiused, mis on tavaliselt jooksvalt kasutuses, kuises võrdluses taas suurenema hakanud, jätkavad kasvu ka tähtajalised hoiused, mille osakaal hoiustes on tõusnud juba 36 protsendini. Nii on majapidamiste tähtajalised hoiused aastaga suurenenud ligi 2 miljardi euro võrra, samas kui nõudmiseni hoiuseid on ligi miljardi võrra vähem. Miljard eurot on aga ligi kümnendik jaekaubandusettevõtete käibest ja ligi 6% kogu eratarbimisest. Kui siia lisada veel tähtajalistel hoiustel olev raha, mis on mõneks ajaks jooksvast kasutusest väljas, on võimalik negatiivne mõju tarbimisele veelgi suurem. Samas ei maksa eeldada, et majapidamised oma hoiused kindlasti vaid tarbimiseks kasutaksid. Kuigi rahalises väärtuses on majapidamiste hoiused jätkuvalt üle pandeemia-eelse trendi, siis inflatsioon on nende reaalväärtust oluliselt vähendanud ja viinud need allapoole vastavat pikaajalist trendi.