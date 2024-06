USAs odavnesid kaubad mais viimase kuue kuu kiireimas tempos

Kaubandusministeeriumi reedene aruanne näitas ka, et tarbijakulutused kasvasid eelmisel kuul vaid vähesel määral. Baasinflatsioon, millest on kõikuvamate hindadega energia ja toit välja arvatud, tõusis samuti viimase kuue kuu aeglasemas tempos, 2,6 protsenti. See suurendab optimismi, et USA keskpank suudab teoks teha majanduse jaoks väga ihaldatud «pehme maandumise», kus inflatsioon jahtub ilma majanduslanguse ja tööpuuduse järsu tõusuta, kirjutas Reuters.