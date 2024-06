Graafik Täna päeval saab elektrit üle hulga aja taas poolmuidu

Kõige odavam on elekter kell 15–16, mil megavatt-tunni hind langeb 0,01 euroga miinusesse. Hinnalanguse põhjuseks on see, et täna toodetakse eelnenud päevadest märkimisväärselt enam tuuleenergiat ja ka päikeseparkide toodangut jõuab päevasel ajal elektriturule küllaga.