IMF kiitis heaks uue 2,2 miljardi dollari suuruse väljamakse Ukrainale

«Sõjale vaatamata on makromajanduslik ja finantsstabiilsus säilinud nii Ukraina võimude oskusliku poliitikakujunduse kui ka olulise välistoetuse kaudu,» ütles IMF-i tegevjuht Kristalina Georgieva avalduses. «Ukraina majandus on endiselt vastupidav, peegeldades kodumajapidamiste ja firmade jätkuvat kohanemisvõimet.»

IMF märkis samas, et Ukraina majandus on olnud selle aasta esimeses kvartalis arvatust vastupidavam, kuid hoiatas, et tulevik on varem prognoositust vähem positiivne. «Väljavaade ülejäänud aastaks ja 2025. aastaks on halvenenud, suuresti laastavate rünnakute tõttu Ukraina energiataristule ja ebakindlusele Venemaa sõja pikkuse osas,» lisas IMF.