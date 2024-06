Viis rahastada sõjaväge Venemaa plaanib järsult tõsta abielulahutuse tasu

Rahandusministeerium koostas ettepaneku tõsta abielulahutuse tasu 650 rublalt (7 eurolt) 5000 rublale (54,4 eurot), mis on osa laiemast riigilõivude suurendamisest erinevate teenuste eest, vahendab Moskva ajaleht RBC. Abielu sõlmimise tasu jääks ettepaneku kohaselt muutumatuna 350 rublale (€3,8 eurole).

Tulevane tasu abielulahutuse eest on umbes veerand Venemaa minimaalsest kuupalgast. Venemaa registreeris 2023. aastal 683 700 abielulahutust, teatas leht föderaalsele statistikaametile viidates. See on 5 protsenti rohkem võrreldes sõjaeelse tasemega ja üks kõrgemaid näitajaid maailmas.