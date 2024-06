Norra firma võitis taas mereala enampakkumise

Enampakkumise võitja saab alustada meretuulepargi arendamist Saare 2.2 merealal, mille suurus on 88,5 ruutkilomeetrit. Eelmise enampakkumise võiduga on ettevõtjal õigus alustada meretuulepargi arendamist 163,8 ruutkilomeetri suurusel alal, kahe mereala suuruseks on kokku 252,3 ruutkilomeetrit.