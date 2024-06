Eesti Gaas hakkab koduklientidest gaasitarbijailt kuutasu küsima

«Energeetikas kui mahupõhises äris kehtib põhimõte, et mida suurem on kliendi tarbimine, seda soodsamat ühikuhinda on võimalik pakkuda. Eesti Gaasi kodukliendi hind oli varem samuti tarbimismahu põhine, kuid energiakriisi ajal ühtlustasime paindliku paketi tingimused kõigi tarbijagruppide jaoks. Tänaseks on turuolukord normaliseerunud, gaasi hind tippajaga võrreldes viis korda madalam ning on asjakohane hinnastruktuuri korrastada,» põhjendas ettevõte.