Põud ähvardab populaarse vahuveini hinda tõsta

«Situatsioon näiteks Cava turul on ääretult kriitiline, sest Hispaania on aastate jooksul kogenud sellist põuda, mida ei ole seal kogu ajaloo jooksul olnud. Tõenäosus on väga suur, et lähiaastatel Cava hind võib vähemalt 50 kui mitte 100 protsenti tõusta,» rääkis Sulev Lind, kes on maailma suurima vahuveinide kontserni Henkell Freixenet Eesti müügijuht.