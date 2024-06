Eesti raudteetaristut valmistatakse ette uueks tippkiiruseks

«Eesti teeb suurt pööret rongiliikluses, millega soovime suurendada siseriiklikku rongireisijate arvu individuaalautode kasutajate arvelt praeguselt 8 miljonilt 20 miljoni reisijani aastal 2035. See aitab vähendada transpordisektori süsinikuheidet ja sellega aitab kaasa Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele,» ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. «Et see oleks võimalik, on juba mõnda aega investeeritud nii taristusse kui ka oleme tellinud 16 uut reisirongi. Täpsustatud ajakava järgi saame saata need teenindama Tallinn – Tartu liini alates 2025. aasta septembrist pärast taristu valmimist.»