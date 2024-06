Peaprokurör: pole põhjust prokuratuuri kritiseerida

Küsimusele, miks on Tallinna Sadama kohtuasja kontekstis avalikkuses teravaid kriitikanooli loobitud just prokuratuuri poole, ütles Parmas, et see oleks küsimus mõnele sotsiaalpsühholoogile. «Et mispärast on peksukotiks valitud just prokuratuur, ja mitte ainult selles asjas, vaid ka teistes asjades, kus objektiivselt vaadates pole olnud põhjust prokuratuurile etteheiteid teha,» ütles Parmas.