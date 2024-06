Elisa reisikindlustus tekitab segadust

Elisalt lähemalt uurides selgitas Elisa tootejuht Greiti Keldu, et ettevõte jõudis kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Groupiga kokkuleppele, et reisikindlustuse poliis jätkub klientidele, kellel on see aktiveeritud. «Elisa kliendid, kes aktiveerisid reisikindlustuse poliisi enne 18. juunit 2024, saavad jätkata reisikindlustuse kasutamist kuni aasta lõpuni.»