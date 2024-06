Ekspert: kinnisvaraturul on tekkinud kuhjunud nõudlus

«Küsimus ei ole praegu selles, kas me oleme täpselt põhjas, vaid kui kiiresti siit välja tuleme ja millisele tasemele välja jõuame,» leidis Vahter, kelle hinnangul on inimesed oma otsuseid nii kaua edasi lükanud, et nüüd on paljud tehinguni jõudmas.

1Partneri juhi sõnul võib paari aasta pärast 2024. aastasse tagasi vaadates näha seda kui hetke, kus Tallinnas kinnisvaraturul olid kümnendi parimad ostuvõimalused – pangad andsid laenu, hinnad polnud tõusnud ja valikut oli veel mõõnajärgselt palju. «Eks sellest, millal täpselt tõus algas, saadakse aru alles tagantjärele. Ostja jaoks nii-öelda põhja ära tabamine on omamoodi loterii, kuid kindel on see, et praeguselt tasemelt olulisel määral allapoole minekuks eeltingimusi ei ole, sest uute projektide sisendhinnad on juba tõusnud,» leidis Vahter.