Uus plaan: riik plaanib jaeinvestoritelt laenata 200 miljonit eurot

Praegu on paigas, et rahandusministeerium tuleb veel selle aasta sees välja Eesti jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissiooniga, kuid selle täpsed detailid selged veel ei ole, rääkis rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.

Ka maht on veel arutluse all. «Oleme konsulteerinud erinevate kohalike turuosaliste ja ekspertidega, arvamusi on mõnekümnest miljonist mõnesaja miljonini, nii et ma arvan, et selline maksimaalselt paarsada miljonit,» rääkis Luurmees.