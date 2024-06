Laste vaba aega sisustada püüdvate vanemate sõnul maksab järeltulija laagrisse saatmine võrreldes eelmise aastaga märgatavalt rohkem ja hakkab peredele juba selgelt üle jõu käima. «Hinnad on lihtsalt pöörased. Need, mida ma vaatasin, olid 600 euro ringis 9–10 päeva eest. Kõik on arusaadav, kulud on suured, aga mina seda 600 eurot taskust ei leia,» kurtis üks ema Facebooki grupis «Eesti emmed». «Meie palgad ei kasva nii kiiresti. Aitäh, armas Kallas, sellise «pisikese» hinnatõusu eest,» ütles teine ema. Teema on paljudele peredele väga põletav, sest suvi alles õieti algas. Ühe päevaga kogus postitus lastelaagrite hindade teemal grupis üle 90 kommentaari, kus lapsevanemate mured on peaaegu identsed.