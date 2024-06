Ülevaade Miks põrusid Bulgaaria ja Rumeenia euroalaga ühinemise testis?

Euroopa Keskpanga (EKP) ja Euroopa Komisjoni (EK) kolmapäeval teatavaks tehtud otsus tähendab, et Bulgaaria ja rumeenia ambitsioonid liituda euroalaga järgmise aasta alguses ei täitu. EKP ja komisjon teatasid, et kahes Musta mere ranniku riigis, mis kuuluvad ELi vaesemate liikmesriikide hulka, on inflatsioon ülejäänud bloki riikidega võrreldes liiga kõrge. Samuti väljendati kahtlust, kas nende institutsioonid on piisavalt tõhusad võitlemisel korruptsiooni ja rahapesuga.