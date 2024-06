Pilt on illustratiivne.

Facebookis ringleb kahtlusäratav reklaam, kus pakutakse kiirlaene maksehäirega isikutele. Raha lubatakse kontole kanda seitsme minutiga. Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti teatel on tegemist seaduserikkumisega ning lähemal uurimisel selgub, et see võib olla petuskeem.