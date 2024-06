VANA KULD AASTAST 2015 8 asja, mida teame Tallinna Sadama altkäemaksuskandaalist

5. Feldmanis andis reede hommikul pärast Kiili ja Kaljuranna vahistamistaotluse rahuldamist pressikonverentsi, kus selgitas, et uurimine puudutab suures osas ka saartevahelise praamilaevaliikluse suurprojekti , mille sadam sai aasta tagasi enda juhtida ja mille ettevõte võtab tuleva aasta 1. oktoobrist ettevõtja Vjatšeslav Leedolt üle. Nii Holsmer kui ka Michal kinnitasid neljapäeval pressikonverentsidel, et vaatamata altkäemaksuskandaalile pole praamihange ohus . Michal kinnitas, et tema ministrina, ministeerium ja Tallinna Sadam võtavad vastutuse selle eest, et praamihange jõuaks õigeks ajaks valmis. Feldmanis selgitas, et kahtlustusi ei ole seoses Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud hanke osas, vaid altkäemaksu võtmise kahtlus lasub Tallinna Sadama juhatuse liikmel Allan Kiilil, kes otseläbirääkimiste kaudu valis välja praamlaevade ehitajad Poolas ja Türgis. Prokuratuur kinnitas, et teeb koostööd teiste riikidega, sh Poolaga.

6. Prokuröri sõnul on Kaljurand võtnud kahtlustuse kohaselt altkäemaksu sadu tuhandeid eurosid, Kiil aga miljoneid eurosid. Ta lisas, et Kiil oli seotud kõikide kahtluse all olevate juhtumitega, kuid Kaljurand praamlaevade puhul altkäemaksu võtmisega seotud ei olnud. Altkäemaks ei liikunud otse Kiilile ja Kaljurannale, vaid mitme isiku ja äriühingu kaudu, kuid Feldmanise sõnul on kahtlustatavad mingi osa altkäemaksust kindlasti kätte saanud. Üleval on ka rahapesu kahtlustus, mis tähendab Feldmanise sõnul seda, et kahtlustatavad on üritanud saadud altkäemaksu ja seotust sellega varjata.