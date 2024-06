Võrklaev muutis kümnete tuhandete inimeste jaoks maksureegleid

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadusega kehtestatud maksustamise erikorra kasutajate arv ja ettevõtluskonto kaudu deklareeritud tulude summad on aastatega jõudsalt kasvanud. Samas on esile kerkinud mitu kitsaskohta, mille tõttu ettevõtluskonto ei pruugi enam kanda algset eesmärki ega olla mingist ajahetkest enam maksumaksja jaoks atraktiivne maksude maksmise viis, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

«Ettevõtluskonto kasutamine on aastatega aina populaarsemaks muutunud, see võimaldab teenitud tulult maksud lihtsalt ära tasuda ja maksukoormuse madala hoida. Kaotame nüüd ajale jalgu jäänud 25 000 piiri ära ja edaspidi on konto maksumääraks üksnes 20 protsenti,» sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.