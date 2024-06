Maailma suurim oliiviõli tootja ja eksportija Hispaania seisab silmitsi kodumaiste hindade järsu tõusuga. Põua tõttu on varud vähenenud ja pidev inflatsioon on kulusid veelgi paisutanud. Sama trend on kanda kinnitanud ka teistes Vahemere-äärsetes riikides.