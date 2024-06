LHV kliendid saavad välkkiirelt võlakirjadega tehinguid teha

Võlakirjaorderite automaatse edastuse süsteemi ehk AORi (automatic order routing) kasutuselevõtmine tähendab, et LHV kliendi internetipangas ja iOSi seadmes LHV mobiiliäpi kaudu sisestatud order Tallinna, Riia või Vilniuse võlakirjabörsil tehingu sooritamiseks ei siirdu enam LHV maakleri kätte, kes selle käsitsi börsi kauplemissüsteemi sisestab, vaid liigub hetkega otse vastavale börsile. Automaatedastuse peamiseks eeliseks on kiirus – peale korralduse edastamist jõuab order börsile vähem kui sekundi jooksul.

LHV investeerimisteenuste juhi Sander Pikkeli sõnul on keskpankade intressipoliitika viinud üles ka võlakirjade intressimäärad ning see omakorda suurendanud investorite huvi Balti börsidel kaubeldavate võlakirjade vastu. «Kuivõrd LHV sihiks on olnud alati pakkuda oma klientidele parimat investeerimiskogemust ja maakleriteenust tervikuna, siis oli kauplemissüsteemi täiustamine automaatsete võlakirjaorderite näol igati loogiline ja meie jaoks vältimatu samm,» ütles Pikkel.