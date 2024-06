Lausa 70% vastanutest tunnistab, et neil on ebamugav oma vaimse tervise probleemidest tööandjaga rääkida. See näitab, et vaimse tervise probleemide avameelne arutamine töökohtadel on endiselt tabuteema. Samas on aga positiivne, et 73% tööandjatest võimaldab töötajatale ergonoomilisi töövahendeid ning 71% lubab töötajatel võtta regulaarseid pause ning teha venitusharjutusi tööpäeva jooksul, vähendamaks füüsilist pinget.