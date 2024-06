«Mitmesse pensionifondi investeerimine on tõepoolest võimalik ning igaühel on võimalus valida üks või mitu fondi sõltuvalt oma soovidest, vajadustest ja eesmärkidest,» sõnas Madisson. «Siiski tuleb meeles pidada, et II ja III samba puhul võivad pakutavad võimalused ja lahendused üksteisest erineda.»

Kuna II pensionisamba sissemakseid peetakse kinni töötasust, siis jooksvaid sissemakseid saab teha ainult ühte pensionifondi ehk n-ö aktiivsesse fondi. Kui aga inimesel on fondi osakuid juba kogunenud, on võimalik neid vahetada erinevatesse fondidesse ning luua omale sobilik portfell. III samba puhul on võimalused paindlikumad, sest sissemaksed on vabatahtlikud ja püsimaksekorralduse saab teha korraga mitmesse pensionifondi. Nii saab iga investor vastava summa ise määrata, varasid paigutada ja vajadusel fonde vahetada.