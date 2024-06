Jeen langes dollari suhtes viimase 38 aasta madalaimale tasemele

Vahetuskurss käis ära tasemel 160,75 jeeni dollari eest. Hoolimata 160 taseme ületamisest ei olnud mingeid märke sellest, et ametiasutused oleksid sekkunud jeeni toetamiseks, ütles Trade Nationi turuanalüütik David Morrison.

«Seda arvestades on võimalik, et kauplejad töötavad jeeni allapoole surumiseks, et uuesti proovile panna Jaapani ametivõimude otsustavust,» lisas ta.