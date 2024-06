Lauri Hussar: Eestil ja Singapuril on palju ühist

Hussar ütles kohtumisel, et Eestil ja Singapuril on palju ühist, olles mõlemad väikesed, efektiivsed ja avatud majandusega riigid. «Eesti on teilt õppinud, kui alustasime 30 aasta eest riigi ülesehitamist, ja nüüd oleme jõudnud tasemele, mille üle võime uhked olla,» lausus ta.