Esmaspäeval ja eelnenud päevadel tuli aktsia hoogsa kukkumisega alla. Kuid ei saa seda pahaks panna, et investorid on peadpööritava tõusu järel kasumit võtmas.

Ettevõtte tulemused on muljet avaldavad. Nvidia teenis ligi 80 miljardi dollari suuruse käibe juures 42,6 miljardi dollarise puhaskasumi. Ettevõtte omakapitali tootlus on 115,7 protsenti. Polegi muud öelda, kui et see on tõeline raha trükikoda.