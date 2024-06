«Anname Teile teada, et ühishoone kasutajatena peame äärmiselt oluliseks, et nimetatud bussipeatus ühishoone juurde tekiks. Seda põhjusel, et ainuüksi ühishoones on ministeeriumide koosseisus üle 1300 teenistuja, kelle hulgas ka neid, kes elavad loodava bussiliini vahetus piirkonnas ning saaksid auto asemel teha edaspidi valiku ühistranspordi kasuks,» kirjutab Võrklaev 20. juunil saadetud kirjas, mis on üleval rahandusministeeriumi avalikus dokumendiregistris.