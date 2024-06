Sportmaster Group of Companies ühendab Venemaal ja SRÜ riikides kahte ketti, kus 1200 kauplust tegutsevad kaubamärkide Sportmaster ja O'Stin all. Kontserni kogukäive on umbes 170 miljardit rubla.

Kuigi kontserni loojad on ukrainlased, on ettevõtte Ukrainas sanktsioneeritud ja pärast sõja algust oli ettevõte sunnitud lahkuma ka Poola turult, kus ta tegutses Go Sport kaubamärgi all. 2022. aasta märtsis küsis Poola meedia, kuidas saab riigis tegutseda kauplusekett, mis kuulub Venemaa oligarhile Nikolai Fartušnjakile. Mõni tund pärast selle info avalikustamist teatas Go Sport Polska, et otsib ostjat.