Eelmisel kuul väljastas keskkonnaamet Eesti Energia uuele põlevkiviõlitehasele kompleksloa, mille alusel võib tehas töötada kuni 2035. aasta alguseni. Tehase tööle asumine suurendab Eesti kasvuhoonegaaside heidet praegu ligi kuue protsendi võrra, hiljem rohkemgi. 25. juunil esitas Fridays for Future Eesti loa vaidlustamiseks kaks kaebust: ühe esitas liikumise noori ühendav MTÜ Loodusvõlu ning teise liikumises tegutsev aktivist Elo-Lee Maran isiklikult.

«Sel kevadel Eestit tabanud erakordselt muutlik ilm ja maailma räsivad ekstreemsed ilmastikuolud osutavad selgelt vajadusele kliimakriisi pidurdada. Selleks tuleb tegutseda otsustavalt just praegu ning hoida fossiilkütused maa sees. Kompleksloa väljastamine põlevkivist õli tootvale tehasele, mille toodang ei aita kaasa isegi Eesti energiajulgeolekule, on vastutustundetu samm vales suunas,» ütles Fridays for Future Eesti aktivist Kertu Birgit Anton.