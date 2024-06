Microsofti kahtlustatakse oma positsiooni kuritarvitamises

Komisjon leiab, et Microsoftil on ülemaailmne turgu valitsev seisund äritarkvara valdkonnas, millega ta on alates 2019. aastast Teamsi sidunud. Kahtlustatakse, et ettevõte on piiranud teiste suhtlus- ja koosolekutarkvarade võimet konkureerida kasutajate populaarsuse eest.