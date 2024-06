Taani kavatseb kehtestada liha- ja piimafarmidele kliimamaksu

Piimafarm. Pilt on illustratiivne.

See on selgesõnaliselt mõeldud stiimuliks ka teistele riikidele: Taani tahab kehtestada maailma esimese riigina CO₂-maksu piima- ja lihatootmisele. Isegi põllumajandustootjad on selle poolt, vahendab Reuters.