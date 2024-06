Riigikohus: Tallinna Vesi võib olla kohustatud hüvitama klientidele liiga kõrge hinna

2010. aastal tehtud seadusemuudatuse tõttu pidid vee-ettevõtjad kooskõlastama veeteenuse hinna konkurentsiametiga, mis aga ei kooskõlastanud Tallinna Vee taotlust, leides, et hind oli liiga kõrge.

Tallinna Vesi kehtestas konkurentsiametiga kooskõlastatud hinna alles 2019. aasta lõpus. Tallinna Tehnikaülikool pöördus kohtusse, nõudes, et Tallinna Vesi hüvitaks üheksa aasta jooksul enammakstud hinna ja seaduspärase hinna vahe.

Riigikohus selgitas teisipäevases otsuses, et Tallinna Vesi pidi kehtestama veeteenuse hinna, mis vastaks seadusele ja kui ta seda ei teinud, rikkus ta enda kohustust. Asjaolu, et konkurentsiamet kooskõlastas ligi üheksa aastat pärast aktsiaseltsi esimest hinnataotlust hinna, mis oli ka esialgses taotluses sisalduvast hinnast madalam, annab alust eeldada, et vahepealne kallim hind ei olnud seaduslik.

Tallinna Vesi väitis, et ta esitas kohtuvaidluse ajal konkurentsiametile uusi taotlusi veeteenuse hinna kooskõlastamiseks, mille amet jättis aga läbi vaatamata.

Riigikohtu tsiviilkolleegium tühistas maa- ja ringkonnakohtu lahendid samas kohtuasjas ning saatis asja maakohtule uuesti läbivaatamiseks. Maakohus peab asja uuel läbivaatamisel hindama, kas aktsiaseltsi esitatud hinnataotlused olid sellised, mille konkurentsiamet oleks pidanud kooskõlastama.

Kui Tallinna Vesi ei saanud kehtestada seadusele vastavat veeteenuse hinda konkurentsiameti tegevuse tõttu, võib rikkumine olla vabandatav. Tallinna Veel on võimalik ka tõendada, et seadusele vastav hind oli vahepealsel ajal kõrgem kui 2019. aastal kehtestatud hind.

Muuhulgas selgitas riigikohus, et asjaolu, et Tallinna Vesi vaidlustas edutult kohtus konkurentsiameti ettekirjutuse, ei tähenda, et ta ei pidanud kohtuvaidluse ajal uut hinda kehtestama.

Riigikohtu tsiviilkolleegium rõhutas, et kui Tallinna Vesi on rikkunud kohustust kehtestada põhjendatud hind, tuleb kliendile hüvitada tasutud hinna ja seadusliku hinna vahe. Kui maakohus tuvastab rikkumise, tuleb hinnata kas ja millises osas on nõue aegunud ning määrata kindlaks kahju suurus.