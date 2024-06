5 PÕHJUST Miks paljud lükkavad II samba sissemaksete suurendamist edasi?

Praeguseks on oma sissemakset otsustanud suurendada umbes 35 000 inimest. Tuleva Fondid AS juhatuse liikme Sten Andreas Ehrlichi hinnangul on paljud kogujad mõistnud sissemakse suurendamise kasulikkust, aga lükkavad eri põhjustel otsust veel edasi. Ehrlich toob välja viis peamist takistust, miks paljud ei ole veel sissemakse suurendamiseks avaldust esitanud.