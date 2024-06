Millal peaksid noorukid just talle mõeldud mobiilipaketi võtma?

Noortele on telefoni kasutamise puhul kõige olulisemaks funktsiooniks kiire interneti olemasolu. Kuigi avalik WiFi-võrgustik töötab Eestis üsna hästi, on noortele oluline, et internet oleks igal ajal ja kõikjal hästi kättesaadav nii suhtlemiseks, sotsiaalmeedia kasutamiseks kui ka näiteks muusika kuulamiseks või striimingplatvormidel kasutamiseks. Seetõttu on mõistlik vaadata pakettide poole, mis pakuvad piiramatut internetti.

Kõned ja SMSid pole enam olulised

Põlvkondade vahetumisega on muutunud mobiilipakettides sisalduv sõnumite ja kõneminutite arv vähem oluliseks. Erinevad uuringud näitavad, et noored eelistavad helistamise asemel vahetada infot sotsiaalmeedias või suhtlusvõrgustikes sõnumite kaudu. Lisaks muutuvad üha populaarsemaks häälsõnumid. Seetõttu on ka tavapäraste SMSide olulisus nende jaoks väiksem.

Hea hind ja vajadustele vastav teenus

Iseseisva elu alustamisega kaasneb palju kulusid, kuid elu ei saa nautimata jätta – seetõttu on oluline, et kasutatavad teenused ei maksaks noore jaoks ülemäära palju. Paljudes mobiilipakettides sisaldub lisasid, mida noor tegelikult ei vajagi. Näiteks pakub Tele2 just noortele mõeldud telefonipaketti Spiido, mille kuutasu on 10 eurot.

Välismaale minek vajab eraldi tähelepanu

Välismaale õppima või töötama minnes tasub esmajoones selgeks teha, mis mahus ja milleks on plaanis sideteenuseid kasutada. Samuti, kuidas on lood kohalike teenusepakkujatega. Enamikus Euroopa Liidu riikides on võimalik olemasoleva mobiilipaketiga jätkata, kuid tuleks uurida erandeid. Kui välismaal on plaanis viibida pikemalt kui neli kuud, tasub igapäevaseks kasutuseks valida kohalik teenusepakkuja. Näiteks Hispaanias saab küll Eesti mobiilipaketti mugavalt edasi kasutada, kuid paljud ametiasutused ja isegi korteriomanikud küsivad erinevate toimingute tarbeks kohalikku telefoninumbrit. Seetõttu võib olla vajalik soetada noorel endale eraldi telefonipakett, et välismaal mugavalt pangakontot avada või korterit üürida.