Liiga ilus, et olla tõsi – ulmehindadega brändikaupadega e-poed kutsugu valvsusele

«Tervet talupojamõistust abiks võttes võiks igaüks endalt küsida, kuivõrd tõenäoline on, et sulle pakutakse 400–500-euroseid Nike Air Jordani erimudeli tosse alla 100 euro või näiteks Louis Vuittoni 1200-eurost kotti 195 euroga,» märkis Kiik.

Tähelepanu veebipoe nimel

«Väga originaalilähedaste veebisaitidega petuskeemide ohvriks langeb üha enam inimesi – hiljutine küberturbeorganisatsiooni Security Research (SR) Labs analüüs näitas, et alates 2021. aastast on taoliste pettuste ohvriks langenud üle 850 000 inimese Lääne-Euroopas ja USAs ning kelmidele kaotatud raha kogumahuks hinnati 50 miljonit dollarit,» osundas Kiik.

Võltspoest ostmisel on ostusumma kaotamise kõrval teiseks ja võimalik, et suuremakski ohuks kaardiandmete sattumine pättide kätte, kuna ostu tehes sisestatakse harjumuspäraselt tellimust kinnitades oma krediitkaardiandmed koos koduse aadressiga, mistõttu tekib reaalne oht suuremaks kaotuseks kui loodetud Air Jordani tossude ostuks kulutatud sadakond eurot.

Kiige sõnul on oluline tähele panna ka seda, et kuigi need «superpoed» tegutsevad aastaringselt, siis aktiviseeruvad need periooditi – näiteks hooaja lõpu- ja algusmüügi ning nn ostlemispühade ajal. «Praegugi tehakse paljude pakkujate poolt suuri suve- ja laotühjendusmüüke. Paraku aktiviseeruvad ausate kauplejate kõrval ka pätid,» lisas ta.