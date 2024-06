Kaitseväe juhataja Martin Herem leiab, et Eestil on vaja lähimail aastail leida 1,6 miljardit eurot laskemoona ostmiseks lisaks juba kokku lepitud kaitsekuludele. Millised on variandid, kuidas võiks valitsus selle raha hankida?

See on üllatav, et avalikkuse fookusesse on tõusnud just antud konkreetne summa ja ülejäänud lähiaastate eelarveprobleemid oleksid justkui juba lahendatud. Riigirahanduse pikaajaline kavandamine ja prioriteetide seadmise protseduurid paistavad olevat puudlikud, sest nii eelmise aasta sügisel vastuvõetud riigieelarve strateegia kui ka alles paar kuud tagasi kinnitatud stabiilsusprogramm tõid selgelt välja kavandatavate kaitsekulude suurendamise plaanid, kuid ilma selle lisasummata.

Eelarvenõukogul pole mandaati – ja ei tohikski olla – anda valitsusele soovitusi konkreetsete kulude kärpimise, tulude tõstmise või siis finantseerimise osas. Meie mandaat on jälgida, et valitsus peaks kinni riigikogu kinnitatud eelarvereeglitest läbi eelarveseaduse.

Kas oleks mõistlik võtta 1,6 miljardit laenu, nagu seda on soovitanud ettevõtjad?

Tuletaks meelde, et kevadel prognoosis rahandusministeerium 2025. aasta eelarve puudujäägiks 2,2 miljardit eurot. See on 5,3 protsenti oodatavast SKTst. Selleks, et eelarvepuudujääk ei ületaks kolme protsenti SKTst, tuleks järgmise aasta eelarvepositsiooni parandada peaaegu ühe miljardi euro võrra. See on ilma nn laskemoonakuluta.