«Meid võivad ähvardada uued hinnalöögid,» ütles Schnabel Kielis toimunud auhinnatseremoonial. «Seetõttu oleme valvsad ja me ei ole ette võtnud kohustusi fikseeritud intressimäärade suhtes, vaid jääme andmetest sõltuvaks.»

EKP langetas selle kuu alguses laenukulusid ja kuigi ametnikud andsid märku, et see ei jää ainsaks langetuseks, ei ole nad andnud palju juhiseid selle kohta, kui kiiresti intressimäärad võivad langeda. Enamik on rõhutanud püsivaid inflatsiooniriske ja pooldanud ettevaatlikku lähenemist.