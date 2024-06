Mais leidis justiitsministeerium, et Boeing on rikkunud 2021. aastast pärit kokkulepet seoses kahe 737 Max tüüpi lennukite lennuõnnetusega, milles hukkus kokku 346 inimest. Justiitsministeeriumil on 7. juulini aega otsustada, kas esitada süüdistus.