Andrus Hiiepuu: ka avalik sektor peab õppima eksperimenteerimist

Tuntud tõde on, et mugavustsoonis ei toimu arengut. Kui aga ei ole progressi, ei liiguta ka edasi eesmärkide suunas. Keegi on öelnud, et mugavustsoon on ilus paik, kus viibida, aga seal ei kasva midagi – seega, mida külvad, seda lõikad. Töökontekstis aitavadki viljakamat pinnast luua pidev katsetamine ja mõtteviis, et asju saab teha teistmoodi.