«Tootjahindade kõrge tase hoiab jätkuvalt meil kõrgel nii tarbijahindu kui ka ekspordiks suunatud kaupade hindu. See on vähendanud nii Eestis tarbimist kui ka Eesti eksporti. Tootjahindu hoiab jätkuvalt kõrgel kulude jätkuvalt kõrge tase ning palgakasv, samas kui tootlikkus on madal. Võrreldes Eesti töötleva tööstuse mahte töötajate arvuta on näha, et paljud inimesed on alakoormatud ning seetõttu väga suure tõenäosusega on ka tootmine ebaefektiivne ja kallis,» selgitas ökonomist.