«Suur nõudlus puhkuseperioodil põhjustab sageli piiratud saadavuse – kas lennud on täis broneeritud või soovitud hotelle pole enam saadaval. Sel aastal on laekunud meile palju reisisoove just jaanipäevaks, mil reisid on enamjaolt juba välja müüdud,» tõdes Join UP! Baltic müügi- ja arendusjuht Aurimas Janušauskas.