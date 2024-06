KAS MIDAGI ON TULEKUL? Euroopa relvatootjate aktsiad kukuvad

Leonardo toodab laia valikut lennundustehnikat, sealhulgas koptereid, lennukeid ning mehitamata õhusõidukeid. Leonardo on tuntud oma helikopterite, näiteks AgustaWestland, poolest.

Euroopa kaitsetööstusettevõte aktsiad on pärast Ukraina sõja algust liikunud püstloodis ning relvatootjaid raporteerivad järjest suurematest tellimustest. Viimasel kuul on aga võtnud aktsiate hinnad suuna alla. Kas tegemist on pelgalt turukorrektsiooniga või millegi enamaga, näitab aeg.