Maarahvalaada kodulehel on kirjas, et ühekordsed nõud on minevik ja laadal võib kasutada vaid korduvkasutatavaid nõusid.

Toimetusega ühendust võtnud laadalise sõnul kasutasid aga reformikad pannkookide jagamisel ühekordseid nõusid. Laadaline lisas, et eriti irooniline on see, et Kliimaministeerium, mille ülesanne on keskkonnahoidliku käitumise eest seista, juhib reformierakondlasest Kristen Michal.