HINNASTATISTIKA Kas Eestis on turgu korteritele, mille ruutmeeter maksab 10 000 eurot?

Pindi Kinnisvara kutseline vanem-maakler Marge Sinimets ütles, et niivõrd kalleid kortereid pangalaenuga ei osteta. «Olgu tegemist üle miljoni eurose lõpphinnaga, mida on turul hetkel 31 ühikut või 10 000 eurose ruutmeetrihinnaga, mida on pakkumises 10 korterit, sihtgrupp on neil sama – rikkad inimesed, kes ostavad vara tavaliselt otse välja. Väga varakad inimesed, kui mõni juhuslik pärija välja jätta, pole aga rikkaks ilma eelneva rahatarkuseta saanud ning hetkel nad oma vabu vahendeid ei tuuluta. Mida rikkamad inimesed, seda kiiremini nad keerulisel ajal tarbimise kokku tõmbavad ja tänavune maksimaalne 9845 eurone ruutmeetrihind on selle tõestuseks,» kinnitas Sinimets.