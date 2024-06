NÄDALA PERSOON Eesti vägevaima aiandusdünastia lugu. Isa Uno elutöö jätkaja Taavi Kivistik: see, mida isa tegi, oli väike ime enne suurt Eesti IMEt

Suurima panuse selleks andsid möödunud sajandil neli venda, kellest kaks (tööstushuvidega Aksel ja sordiaretusega tegelenud Uno) on läinud juba manalateed. Kolmas vend, Räpinas elav Jaan Kivistik (78), on legendaarne aiandusõpetaja, neljas veli Endel (94) Eesti pikima staažiga mesinik. Uno tegemisi aitavad meenutada abikaasa Aili (84) ja poeg Taavi Kivistik (58). Taavi kaasa Christi Unt (48) aga on teist põlve roosikasvataja. See ühtehoidev pere teeb kõike koos ning seepärast sai ka intervjuu kirju nagu elu ise.