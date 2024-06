Kiisal algasid Mandri-Euroopa suurima akupargi ehitustööd

Aitavad Venemaa süsteemist välja

Risto Virveste sõnul on rajatavad akupargid oluline samm varustuskindluse tagamiseks, eriti arvestades Eesti ja teiste Balti riikide eelseisvat lahtiühendamist Venemaa energiasüsteemist järgmisel aastal. Eveconi tegevjuhi Karl Kulli sõnade kohaselt on tegemist märgilise sammuga Eesti elektroenergeetikas, millega valmistame ennast lähituleviku jaoks ette. Desünkroniseerimine on sisuliselt nurga taga, märkis ta.