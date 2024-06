GALERII Tallinnas avati Baltimaade suurim elektrimaterjalide müügi- ja logistikakeskus

Uude hoonesse kolis ka ettevõtte peakontor.

W.EG. Eesti uus keskus asub Tallinna Lennujaama ja tulevase Rail Baltica terminali vahetus naabruses 4 hektari suurusel kinnistul aadressil Suur-Sõjamäe põik 11. Sealt on otseühendus Tallinna Ringteele ja suurematele maanteedele.

«Uue keskuse avamine on oluline samm ettevõtte jätkuvas kasvustrateegias ning on elektrimaterjalide turu arenguid silmas pidades investeering tulevikku. See on meie valdkonna suurim müügi- ja logistikakeskus terves Baltikumis, läbi mille kindlustame ja kasvatame meie liidripositsiooni nii Eestis, aga ka Lätis ja Leedus,» ütles Würth Grupi asepresident ja W.EG. Eesti OÜ juhatuse esimees Timo Raimla.

Hoones on 1100 ruutmeetrit kaubanduspinda, 1600 ruutmeetrit kontoripinda ja 6500 ruutmeetrit siseladu. Lisaks on keskusel 15 000 ruutmeetri suurune välisladu, mida saab tulevikus laiendada 25 000 ruutmeetrini. Osa lao- ja kontoripinnast on ka välja üüritud. «Kui varasemalt olid meil keskladu ja müügiesindus eraldi majades, siis nüüd oleme loonud klientidele kõik võimalused saada kaup kätte ühest kohast ja võimalikult kiiresti,» lisas Raimla.

Kümme miljonit eurot maksma läinud müügi- ja logistikakeskus on varustatud kaasaegsete keskkonnasäästlike tehnoloogiatega, sealhulgas päikesepargiga katusel ja autonoomsete energiasalvestusseadmetega. Esinduse rajamisel panustati kvaliteetsele teenusele ja keskkonnasõbralikele lahendustele. Maja ette on rajatud elektriautode kiirlaadimise ala ja paigaldatud kauba ööpäevaringseks väljastamiseks pakiautomaadid.

Elektrilevi partner

Ettevõte teenindab viimased seitse aastat Elektrilevi jaotusvõrgu hooldamist ja laiendamist üle Eesti. «W.EG. Eesti on viimastel aastatel loonud uute keskuste rajamisega veelgi paremad võimalused elektrivõrgu töökindluse tagamiseks üle Eesti. Mul hea meel, et meil on kindel partner, kes suudab vastata Elektrilevi ja meie klientide kõrgetele ootustele,» ütles Elektrilevi tegevjuht Mihkel Härm.

Üle 28 aasta tegutsenud W.EG. Eesti kuulub Würth Grupi kontserni, pakkudes siinsel turul pea 80 000 toodet elektrivõrkude, ehituse, tööstuse ning valgustuse valdkonnas. Ettevõte annab Eestis tööd enam kui 130 inimesele ning omab müügiesindusi lisaks Tallinnale veel 11 linnas. W.EG. Eesti jätkab oma missiooni pakkuda parimaid elektrimaterjalide lahendusi, et tagada energiavarustuse jätkusuutlikkus ja toetada piirkonna üldist arengut.

W.EG. Eesti eelmise aasta käive oli üle 62 miljoni euro, olles kogu Balti regiooni suurim elektrimaterjalide hulgimüüja.