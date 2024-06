OLED SARNANE? Vaata, milline näeb välja keskmine Eesti investor

Swedbank toob oma investorkonna tutvustamisel välja kolm suuremat trendi. Esiteks kasvab jõudsalt investorite arv. Eesti Swedbankis on selle aasta esimese viie kuuga lisandunud üle 5000 uue investori ja kõige kiiremini on kasvanud just alla 25-aastaste investorite arv. Tugevas kasvus on ka investeeringute mahud, seda märkimisväärselt just fondidesse. Selle aasta esimese viie kuuga kasvas Eesti Swedbankis fondiinvesteeringute maht üle kolme korra (201 protsenti).

Enamik investoritest ja pikaajalistest säästjatest on vanuses 36–50. Suurimad investeeritud summad on üle 50-aastastel klientidel. Mehed investeerivad naistega võrreldes mõnevõrra rohkem, naised valivad pigem pikaajalise säästmise (pensioni III sammas, kogumine lapsele). Meestel on naistega võrreldes investeeritud ka kaks korda suuremad summad – Eesti naiste keskmine investeeritud summa on 8058 eurot, siis meestel on see 18 690 eurot.