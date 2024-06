PIILUME PORTFELLI Millised on eestlaste eelistatumad investeerimistooted?

Lightyearis on Eesti investorite lemmikturud USA börsid. Lightyeari tegevjuht Martin Sokk ütles, et enim hoitud aktsiad peegeldavad usku just sealsesse tehnoloogiasektorisse. «Praegu hoituimad aktsiad on NVIDIA, Tesla ja Microsoft. Sarnast trendi näitavad ka kohalike investorite eelistatud fondid, kus ETFide seas troonivad kolm S&P 500 indeksit järgivad börsil kaubeldavat fondi: Vanguardi VUAA ja VUSA ning iSharesi IUSA,» rääkis ta.