Karm statistika: laste poolt sooritatud vargused on aastaga kahekordistunud

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul on laste üritatud vargused olnud läbi kogu kevade tõusuteel. Maikuus oli alaealiste toimepandud varguskatsete hulk üle 30 protsenti suurem kui tunamullu ning lausa enam kui kaks korda suurem kui eelmisel aastal samal ajal.

Kahjuks torkab sel aastal silma, et tavapärase varateismeliste mässumeelsuse ja piiride kompamise kõrval on rohkem ka tõsisemaid juhtumeid. Turvatöötajad on pidanud talitsema vägivaldseid alaealisi vargaid. Ette on tulnud olukordi, kus lapsed tunduvad tegutsevat paraku juba nii-öelda profivarastena, olgu siis üksi või osana täiskasvanute juhitud grupist, tõi Aia välja.

Viking Security andmetest on näha, et kui eelmisel kevadel üritasid poodidest varastada poisid ja tüdrukud enam-vähem võrdselt, siis sel aastal jääb tüdrukute osakaal ainult umbes 20 protsendi juurde.

«Ka see on kaudne viide, et rohkem lapsi võib olla mingis vormis kaasatud kuritegelikesse võrgustikesse. Tüüpiliselt mustal turul edasimüümiseks varastatavaid kaupu on proovinud varastada eranditult poisid,» rääkis Aia.

Noorim varas oli 11-aastane

Kokku pidid turvatöötajad mais tõrjuma poodides enam kui veerandi võrra rohkem varguskatseid kui eelmisel aastal. Noorim varas oli 11-, vanim 90-aastane. Tüüpilise kange alkoholi varguskatsete kõrval prooviti märkimisväärselt sageli välja viia ka väikestes kogustes veini, õlut ja siidrit.

«Suveilmadele vaatamata tasub meeles pidada, et suur hulk kohtulahendeid on avalikud ning iseäranis alkoholiosakonnad pideva valve all. Kuritegevust ei õigusta miski ja valed otsused võivad elu pikaks ajaks ära rikkuda – paljudes ametites on eelduseks taustakontroll, sealhulgas karistusregistri väljavõtte esitamine. Ka lastel tuleks silm peal hoida, et nad ei satuks halba seltskonda,» toonitas Viking Security mehitatud valve juht.

Viking Security valvab muuhulgas Selveri ja A1000 toidukauplusi. Turvafirma kuulub börsiettevõttele TKM Grupp AS (endise nimega Tallinna Kaubamaja Grupp)