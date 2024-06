Luminor: veerand väikefirmadest plaanib laienemist

«Eesti ettevõtjad on siinkohal naabrite lätlaste ja leedulastega võrreldes konservatiivsemad – Lätis on laienemisplaane 36 protsendil ning Leedus 29 protsendil ettevõtetest, laienemise osas skeptilised on omakorda 40 protsenti Läti ja 48 protsenti Leedu juhtidest,» ütles Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge.